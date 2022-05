OM in hoger beroep om kofferbakmoord Coevorden

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak van de kofferbakmoord in Coevorden, waarin de 43-jarige Hans O. werd vrijgesproken. Tegen hem was door het OM achttien jaar cel geëist.

De zaak draait om de moord op Ralf Meinema in 2017. Het lichaam van de 31-jarige man uit Klazienaveen lag in de kofferbak van zijn auto. Het voertuig hing half in het Stieltjeskanaal, in de buurt van zijn woonplaats. De man bleek met veel geweld om het leven te zijn gebracht. Uit onderzoek is gebleken dat hij meerdere keren met een zwaar voorwerp op het hoofd is geslagen.

Justitie zei dat O. het slachtoffer heeft geslagen. De man uit Emmen heeft betrokkenheid altijd ontkend.

De rechtbank oordeelde donderdag dat er "sterke aanwijzingen" zijn dat O. betrokken was bij de dood van Meinema, maar dat dat niet overtuigend bewezen kan worden. Ook was er nog veel onduidelijk, zoals het motief, het tijdstip van het overlijden en waar Meinema om het leven is gebracht.

Nader onderzoek

Door de zaak aan het gerechtshof voor te leggen, kan er volgens het OM nader onderzoek plaatsvinden. Dit weekend is nog een petitie gestart waarin gepleit wordt voor grootschalig dna-onderzoek. Of het OM dat ook gaat doen, wil een woordvoerder niet zeggen.

"Indien een zaak grote maatschappelijke onrust teweeg heeft gebracht, kan in uitzonderlijke gevallen een grootschalig dna-verwantschapsonderzoek worden ingezet", zegt de woordvoerder tegen RTV Drenthe. Voor zo'n intensief onderzoek is wel toestemming van het College van Procureurs van het Openbaar Ministerie vereist en moet een rechter-commissaris een machtiging verlenen.

Het OM hoopt dat getuigen met informatie over deze zaak zich de komende tijd alsnog melden.