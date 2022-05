Rechter spreekt verdachte van kofferbakmoord Coevorden vrij

De rechtbank heeft de 43-jarige Hans O. uit Emmen vrijgesproken van betrokkenheid bij de geruchtmakende kofferbakmoord in Coevorden. Tegen hem was door het Openbaar Ministerie achttien jaar cel geëist, maar volgens de rechter is er onvoldoende bewijs. De man komt per direct vrij. Hij zat sinds oktober 2020 in de cel.

De zaak draait om de moord op Ralf Meinema in 2017. Het lichaam van de 31-jarige man uit Klazienaveen lag in de kofferbak van zijn auto. Het voertuig hing half in het Stieltjeskanaal, in de buurt van zijn woonplaats.

De man bleek met veel geweld om het leven te zijn gebracht. Justitie zei dat O. het slachtoffer heeft geslagen, onder meer met een zwaar voorwerp. De man uit Emmen heeft betrokkenheid altijd ontkend.

Geen overtuigend bewijs

Justitie haalde als bewijs onder meer telefoongegevens en aangetroffen dna-materiaal aan. De rechter zegt dat er "sterke aanwijzingen" zijn dat O. betrokken was bij de dood van Meinema, maar dat dat niet overtuigend bewezen kan worden.

"Weliswaar bestond een gegronde verdenking en ernstige bezwaren tegen verdachte, maar de rechtbank kan niet buiten redelijke twijfel vaststellen dat verdachte (samen met anderen) zich schuldig heeft gemaakt aan het al dan niet met voorbedachten rade om het leven brengen van het slachtoffer, dan wel medeplichtigheid hieraan", zo zegt de rechtbank.