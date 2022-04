Justitie eist 18 jaar cel voor Drentse kofferbakmoord

Voor de moord op Ralf Meinema in 2017 eist het Openbaar Ministerie achttien jaar cel tegen de 43-jarige Hans O. uit Emmen. De officier van justitie noemde het zware geweld dat is gebruikt en de poging om het lichaam weg te werken strafverzwarende elementen.

Het stoffelijk overschot van de 31-jarige Meinema uit Klazienaveen lag in de kofferbak van zijn eigen auto. De auto hing half in het Stieltjeskanaal, in de buurt van zijn woonplaats. Hij bleek met veel geweld om het leven te zijn gebracht.

Volgens het OM is de 43-jarige O. daar schuldig aan door het slachtoffer te slaan, onder andere met een zwaar voorwerp. De Emmenaar heeft zelf altijd ontkend dat hij iets met Meinema's dood te maken heeft.

Volgens de officier van justitie blijkt onder meer uit de telefoongegevens en het aangetroffen dna-materiaal dat O. medeverantwoordelijk is voor de dood van Meinema. Voor het OM is het duidelijk dat er minimaal nog iemand bij betrokken moet zijn geweest: bij de moord, bij het in de auto leggen van Meinema's lichaam en bij het in het kanaal rijden van zijn auto, schrijft RTV Drenthe.

Nog iemand betrokken

Alles wijst op een vooropgezet en doordacht plan, zei de officier van justitie. Moord kan volgens haar worden bewezen.

O. werd begin 2018 voor de eerste keer aangehouden, maar kwam vanwege te weinig bewijs op vrije voeten. Hij bleef volgens het OM wel verdachte. Na een verklaring door een anonieme bedreigde getuige en aangetroffen dna-materiaal van O. in de broekzak van het slachtoffer werd de man in oktober 2020 opnieuw aangehouden.

Morgen wordt de zaak hervat.