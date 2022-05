'Ruim tien bussen met gewonde militairen geëvacueerd uit Azovstalfabriek'

Een groep gewonde Oekraïense militairen is per bus geëvacueerd uit het belegerde Azovstal-complex in Marioepol, meldt persbureau Reuters. Ooggetuigen spreken van zeker tien bussen.

Volgens Russische media is er sprake van een gevangenenruil, meldt Nieuwsuur-verslaggever Gert-Jan Dennekamp. Op verspreide beelden is te zien dat gewonde militairen naar ambulances worden gebracht. Het is onduidelijk om hoeveel mensen het gaat.

Op beelden van gisteren was te zien hoe een regen van vuur neerdaalde op de fabriek: