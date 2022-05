Strijders Azovstal: 'Vechten tot het bittere einde'

De Oekraïense strijders die de belegerde Azovstal-fabriek in Marioepol verdedigen, zweren dat ze blijven vechten tot het einde. "We zullen tegen de Russische bezetters blijven vechten zolang we leven", zei kapitein Palamar, plaatsvervangend commandant van het Azov-regiment, in een online persconferentie.

"We hebben niet veel tijd, we worden zwaar beschoten", zei hij. Hij riep de internationale gemeenschap op om te helpen met het evacueren van gewonde soldaten uit de staalfabriek. De gewonden worden er wel behandeld, maar er zijn geen mensen en middelen om ze daarna goede zorg te blijven geven. Het is onduidelijk hoeveel militairen er nog in het complex zijn.

Gisteren werd bekend dat alle vrouwen, kinderen en ouderen uit het complex zijn geëvacueerd. Maar luitenant Illia Samoilenko, die na Palamar aan het woord kwam, zei dat hij hoopt dat iedereen ook daadwerkelijk is bereikt. "Er zijn veel bunkers gebombardeerd en we graven mensen uit met onze blote handen. We hebben geen zware middelen om in te zetten."

Overgave cadeau voor Russen

Hij is bezorgd over de toestand van de zieke en gewonde militairen en burgers die nog in het complex zijn. "Als je longontsteking hebt door de beroerde omstandigheden, moet je geëvacueerd worden. Er zijn enkele honderden gewonden, maar we weten niet hoelang we ze in leven kunnen houden. We hebben ook geen spullen om mensen die in levensgevaar zijn in leven te houden."

Ook voor hem is overgave geen optie. "Dat zou een te groot cadeau zijn voor de vijand. We vechten tegen een agressor, een vijand die terreur over Oekraïne uitstort, tegen hun barbaarse methoden."

"Mijn grootste zorg is de veiligheid van mijn eenheid en de gevechtskracht van mijn eenheid", zei Samoilenko.

Hij wees erop dat er hulp van buiten nodig is. "We laten de wereld zien dat we niet bang zijn voor de Russen. Andere landen kunnen dat ook laten zien, ze hoeven daarvoor niet per se de wapens op te nemen."

Strijd in de stad

Het is een kleine groep van zo'n honderd Russen die Azovstal bombarderen en aanvallen, zegt hij. Maar ook in de stad zijn er nog verschillende strijdtonelen. "We zijn klaar om hen daar tegen te houden." Hoe hij dat wil doen, zei hij niet. "Dat is strategische informatie."

Wel wilde hij kwijt dat de verdedigers hulp krijgen van lokale inwoners, van wie de meeste volgens hem pro-Oekraïens zijn. "Maar het Russische leger heeft ook mensen gedood die mogelijk aan hun kant stonden. Dat is de realiteit van de oorlog."