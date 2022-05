Johnson voert 'pittig' gesprek met Sinn Féin over politieke crisis Noord-Ierland

De Britse premier Johnson heeft vandaag een stroef gesprek gevoerd met de Noord-Ierse partij Sinn Féin, zegt partijvoorzitter Mary Lou McDonald. Aanleiding is de politieke crisis in het land, waar onderhandelingen over het vormen van een nieuwe regering stilliggen door onvrede bij de unionistische partij DUP over gemaakte Brexit-afspraken.

Johnson ging vandaag naar Noord-Ierland voor spoedoverleg met Noord-Ierse partijen. Hij herhaalde dat hij de Brexit-afspraken omtrent Noord-Ierland wil openbreken als de Europese Unie er niet in slaagt de politieke crisis te bezweren die de vorming van een nieuwe regering in Noord-Ierland blokkeert.

Hij noemde het "noodzakelijk te handelen" als de EU er niet mee instemt de handelsafspraken aan te passen die sinds de Brexit van kracht zijn. Die afspraken destabiliseren de politieke situatie in Noord-Ierland, aldus Johnson. Nationale wetgeving zou de Britse regering de mogelijkheid geven om het Noord-Ierse-protocol eenzijdig aan te passen.

In het protocol zijn afspraken vastgelegd over onder meer douanecontroles, die door de Britten en unionisten in Noord-Ierland worden gezien als een douanegrens in het eigen land.