Sinn Féin de grootste in Noord-Ierland: voorbode voor één Ierland?

Eerst een coalitie

En het is nog maar de vraag of de partij daarmee snel aan de slag kan. Want het Goedevrijdagakkoord bepaalt dat de twee grootste partijen - een unionistische partij en een nationalistische partij - verplicht zijn om de macht te delen en de premier en vicepremier te leveren. De ene partij moet dus samenwerken met de andere.

En die andere is de DUP - Democratic Ulster Party, een pro-Britse protestantse partij die flinke verliezen te verstouwen had in deze verkiezingen. Onder de DUP-kiezers heerst namelijk grote onvrede over Brexit en de daaruit voortvloeiende problemen rond het zogenoemde Noord-Ierland Protocol, dat de goederenstroom regelt tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië. Tot afgrijzen van de unionisten kwam er na Brexit een handelsgrens in de zee tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

In de aanloop tot de verkiezingen is de DUP regelmatig gevraagd of de partij zou meewerken aan een regering onder Sinn Féin. De partij stelde als voorwaarde dat eerst de problemen rondom het Noord-Ierland Protocol opgelost moeten worden.

Prangend probleem

En daarmee wordt de coalitievorming in het Noord-Ierse parlement ook een prangend probleem voor de onderhandelingen tussen de Britse regering en de Europese Unie. Want de Britse regering zou meer onder druk kunnen komen te staan om aan de Brexit-afspraken met Brussel te gaan sleutelen.

Zo kan de Noord-Ierse verkiezingsuitslag verstrekkende gevolgen hebben; niet alleen voor Ierland en de eenheid van het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor Brussel en de EU.