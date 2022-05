Ook samenleving zelf moet zich voorbereiden op nieuwe coronagolf, zegt Kuipers

De minister erkent dat we in Nederland nog niet goed voorbereid zijn, maar hij legt de bal nadrukkelijk bij de sectoren in de samenleving. Ook hij verwacht vanaf het najaar een opleving van het virus. "We krijgen mogelijk 5 tot 10 miljoen besmettingen in het winterseizoen." Maar anders dan de afgelopen twee jaar wil Kuipers dat niet de overheid, maar de verschillende sectoren in de samenleving de regie nemen bij de bestrijding van het virus.

Kuipers: "Wat ik kan doen is het goed monitoren van het virus, zo nodig een nieuwe vaccinatieronde afkondigen en de zorg stimuleren om alle maatregelen te nemen. Maar dan is tegelijkertijd de vraag aan de school of aan de restauranthouder: wat doe je in je eigen omgeving?"

Den Haag niet meer alleen verantwoordelijk

"Corona is echt van ons allemaal, Den Haag is niet meer alleen verantwoordelijk", zegt de minister. "De sectoren en de burgers zeggen zelf: laat ons de regie nemen." Toch zijn nog lang niet alle sectoren goed voorbereid.

