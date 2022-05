Twee miljoen coronadoden in Europa, aantal infecties en doden blijft dalen

Het aantal mensen dat in Europa is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, is de grens van twee miljoen gepasseerd. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die spreekt van een "grimmige mijlpaal". Volgens de VN-organisatie ligt het werkelijke aantal doden nog veel hoger, maar zijn veel gevallen niet bevestigd.

De twee miljoen doden zijn geteld in 53 landen. Bij de regio Europa rekent de VN-organisatie ook enkele landen in Azië, zoals Rusland en Oezbekistan. In totaal zijn in deze regio ruim 218 miljoen mensen geïnfecteerd geraakt met het coronavirus in de afgelopen twee jaar.

Sinds de tweede week van februari dit jaar is het aantal coronadoden in Europa gestaag afgenomen, met een korte opleving van het aantal infecties en doden halverwege maart. In de afgelopen zeven dagen is het aantal doden nog met 24 procent gedaald. De laatste maanden hebben Europese landen, inclusief Nederland, hun coronaregels versoepeld of helemaal opgeheven.

Opleving van virus

De Verenigde Staten zijn nu voorbij de 1 miljoen coronadoden, meldde het Witte Huis vandaag. Het land is wereldwijd het zwaarst getroffen door de pandemie. Het totale dodental ligt waarschijnlijk vele malen hoger, doordat niet iedereen zich de afgelopen twee jaar heeft laten testen op het coronavirus. Wel is het aantal dagelijkse doden sinds februari sterk afgenomen.

In tegenstelling tot Europa ziet de VS wel een nieuwe toename van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, vanwege een besmettelijke omikronvariant. Ook in andere delen van de wereld leeft het virus weer op, onder meer in Zuid-Afrika en China.

In Nederland blijft het beeld rooskleuriger, wat volgens experts komt door de hoge groepsimmuniteit. Dagelijks vallen nu gemiddeld nog zo'n drie doden per dag. Dit betekent niet dat we er definitief vanaf zijn. Zo zou de opkomst van een nieuwe variant voor een opleving kunnen zorgen.