Conferentie in Nederland over transrechten: 'Nog veel te verbeteren'

Ook de 37-jarige Linn Julian Koletnik uit Slovenië is in Amsterdam. Dat land doet het een stuk beter dan buurland Hongarije en heeft een vergelijkbare positie met Nederland als het op transrechten aankomt. Zo staat het land geslachtswijzigingen in het paspoort toe voor jongeren onder de 18 jaar.

In Nederland kan dat pas vanaf 16 jaar, terwijl belangengroep Transgender Netwerk Nederland van zo'n leeftijdsgrens af wil. Koletnik: "Het is apart dat ik word uitgenodigd als vertegenwoordiger uit een land dat achter zou lopen en op het vlak van representatie achterlijk zou zijn. Maar sommige dingen heeft Slovenië beter geregeld dan Nederland."

Hoop op snelle wetswijzigingen

Belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland (TNN) is niet verbaasd over de score van Nederland op de Rainbow Europe Index. TNN ziet bijvoorbeeld dat de rechten van transgender mensen ter discussie staan. "We worden in het debat ineens als bedreiging gezien, bijvoorbeeld als het gaat over kleedkamers, terwijl juist wij vaak met intimidatie op straat te maken krijgen", zegt beleidsmaker Sophie Schers.

Er hoort wel een belangrijke kanttekening bij de rangschikking; twee recente wetsvoorstellen zijn door lijstopsteller Ilga nog niet meegewogen. Afgelopen februari werd bijvoorbeeld een initiatiefwet ingediend die conversietherapie strafbaar stelt.

Verder wordt er naar het zogenoemde zelfbeschikkingsrecht gekeken. Als iemand zijn geslacht bij de gemeente wil laten veranderen, kan dat alleen met een deskundigenverklaring van een therapeut op zak. Er is momenteel een wet in de maak waarmee die vereiste komt te vervallen. Transgender Netwerk Nederland hoopt dat beide wetswijzigingen er snel komen.

'Nederland moet voorop blijven lopen'

Het ministerie van OCW erkent dat er in Nederland nog werk aan de winkel is. Zo is er niets geregeld op het gebied van verlof voor personen die in transitie gaan en lichamelijk van geslacht veranderen. Minister Dijkgraaf van OCW (D66) wil daar de komende periode werk van maken, zegt een woordvoerder.

Transgender Netwerk Nederland is daar blij mee. Beleidsmaker Schers: "Dat zijn thema's waarin Nederland nu voorop loopt en dat moet blijven doen. De afgelopen jaren haalden de landen om ons heen ons in, maar ik hoop dat er dit jaar nog een wetsvoorstel voor transitieverlof komt."