Russische tegensancties op gas: hoeveel blijft er straks over voor de winter?

Ondanks dat de Yamal-pijplijn de afgelopen maanden minder in gebruik is geweest voor gastransport richting Europa, stegen de gasprijzen na de bekendmaking op donderdag alsnog met ruim 20 procent.

"De markt reageerde heftig, omdat niet duidelijk was of de verminderde toelevering van gas voldoende was om aan de vraag te voldoen. Ook stegen de prijzen doordat één van de twee belangrijke doorvoerpijpleidingen via Oekraïne sinds begin deze week ook niet meer beschikbaar is. Maar vandaag zijn de gasprijzen weer gedaald naar 100 euro per megawattuur", zegt Chris Guth, analist bij energiebedrijf Engie.

Europese gasprijs

Nederland voelt misschien niet direct de gevolgen van de Russische sancties, maar op de langere termijn zou dat anders kunnen worden.

"Als ergens in Europa minder gas binnenkomt, heeft dat direct gevolgen voor de gasprijs. En dus ook voor Nederland. Want de Nederlandse gasprijs is sterk gekoppeld aan die in de andere Europese landen", zegt hoogleraar Mulder. Daarmee wijst hij op de Europese gasmarkt, waarin de gasstromen met elkaar zijn verbonden en er in feite één Europese gasprijs bestaat.

Die gasprijs reageerde afgelopen week dus snel als gevolg van een nerveuze markt. Er is nog geen sprake van een acuut probleem, zeggen de deskundigen. Dat zou later dit jaar wel kunnen veranderen, zegt energie-analist Guth. "Doordat er nu minder exportroutes beschikbaar zijn, kan dat vooral de komende winter spannend worden, mocht er bijvoorbeeld een storing elders zich voordoen", zegt hij.

Ondertussen zijn er plannen om Europa minder afhankelijk te maken van Russisch gas. Volgende week woensdag presenteert de Europese Commissie het zogenoemde RePowerEU-plan dat Europa vanaf 2030 af moet helpen van Russische energie. Vandaag werd bekend dat het wegvallen van het Russisch gas de Europese Unie 195 miljard euro gaat kosten.