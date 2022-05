Speciaal politieteam pakte 151 voortvluchtige veroordeelden op

Het OM- en politieteam voor de opsporing van veroordeelde voortvluchtigen, FASTNL, heeft vorig jaar in binnen- en buitenland 151 veroordeelden opgepakt. Dat heeft teamleider Stef de Jonge in de NPO Radio-podcast Het onderzoeksbureau gezegd. In 2020 waren dat er 152, in 2019 135.

In de samenwerking met andere landen is de laatste jaren veel verbeterd, zegt De Jonge tegen Het Onderzoeksbureau. Zo is vorig jaar een uitleveringsverdrag getekend met de Verenigde Arabische Emiraten, dat bekend stond als een toevluchtsoord voor Nederlandse criminelen.

Marokko en Turkije

Ook met het Openbaar Ministerie en de politie in Marokko zijn de banden aangehaald. Vorige week is een overeenkomst getekend waarin afspraken staan over uitwisseling van informatie over de georganiseerde misdaad.

De Jonge hoopt ook dat de samenwerking met Turkije verbetert. Het team heeft daar 32 veroordeelden getraceerd die ieder meer dan drie jaar gevangenisstraf hebben openstaan. "Turkije is voor ons vluchtland nummer 1. Turkije levert alleen geen onderdanen uit. Maar wat ze wel doen, is dat ze de straf overnemen."

Op dit moment heeft het team nog 400 voortvluchtigen op de opsporingslijst staan. Gemiddeld komen er elk jaar zo'n 250 nieuwe zaken bij. Daar zitten ook ontsnapte criminelen bij en verzoeken vanuit het buitenland om in Nederland verblijvende criminelen op te pakken.