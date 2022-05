Kwart mbo'ers met recht op aanvullende beurs vraagt die niet aan

Een kwart van de studenten in het mbo die recht hebben op een aanvullende beurs, vraagt die niet aan. Dat blijkt uit onderzoek (.pdf) van het Centraal Planbureau op basis van gegevens uit 2019.

De aanvullende beurs is bedoeld voor studenten van wie de ouders een lager inkomen hebben. Ongeveer de helft van de mbo-studenten had in 2019 recht op zo'n aanvullende beurs, die kan oplopen tot 370 euro per maand. Een kwart van hen vroeg het geld niet aan.

Uit eerder onderzoek bleek dat ook studenten in het hbo en op de universiteit hierdoor geld misliepen.

Meer lenen dan nodig

Volgens Paul Verstraten, onderzoeker bij het Centraal Planbureau, heeft het niet aanvragen van de aanvullende beurs verschillende nadelen.

"Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de ouders alsnog financieel bijspringen, terwijl juist bij die groepen de ouders weinig financiële slagkracht hebben." Daarnaast bestaat het risico dat studenten meer gaan lenen dan nodig is, of helemaal niet beginnen aan een opleiding omdat ze door de kosten worden afgeschrikt, zegt hij.

Waarom studenten de beurs niet aanvragen is niet onderzocht door het Centraal Planbureau, maar mogelijke verklaringen zijn volgens de onderzoekers dat studenten niet weten dat die bestaat, denken dat zij er geen recht op hebben of denken dat het ingewikkeld is om aan te vragen.