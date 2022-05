Nog één jaar lenen voor studenten, maar aantal aanmeldingen neemt toe

Studentenorganisaties en scholierenorganisatie LAKS horen soms van aankomend studenten dat ze een tussenjaar overwegen, maar ze hebben dit niet gepeild onder hun achterban.

Voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Ama Boahene krijgt van eindexamenkandidaten en hun ouders vragen of het inplannen van een tussenjaar verstandig is. Boahene zegt de overweging te begrijpen: ''Je krijgt compensatie voor het jaar dat je nog onder het leenstelsel studeert, maar die is veel minder dan de basisbeurs die eraan komt.''

Die compensatie voor studenten die nog onder het leenstel studeren komt uit op bijna 30 euro per maand, dus 360 euro voor een heel jaar studeren. De basisbeurs is bijna 3300 euro per jaar.

Minder aanmeldingen zorgopleidingen

Het aantal aanmeldingen voor een zorgopleiding ligt in het hbo weer op het niveau van voor de coronapandemie. Afgelopen studiejaar kozen juist meer studenten voor een opleiding in de gezondheidszorg. Dat was een corona-effect, denkt de Vereniging Hogescholen.

Daarnaast is er een lichte afname te zien in het aantal aanmeldingen voor de sector onderwijs, waar de pabo onder valt. Dit geldt ook voor de sector landbouw en natuurlijke omgeving: daar is ruim 5 procent minder aanmeldingen.

De Vereniging Hogescholen heeft geen verklaring voor die terugloop, maar vermoedt dat het stikstofprobleem het mogelijk onaantrekkelijk maakt om voor een landbouwopleiding te kiezen.

In het studiejaar 2020-2021 kozen uitzonderlijk veel studenten voor een opleiding in het hoger onderwijs. Het vervallen van de centrale examens door de coronacrisis en het niet nemen van een tussenjaar speelden daarbij een rol.