Meer EU-studenten hebben mogelijk recht op Nederlandse studiefinanciering

Die lange wachttijd is volgens Van Damme onnodig, omdat die 56 uur niet in het Europese recht staat. "In de rechtspraak zien we algauw dat je vanaf 40 uur per maand goed zit." Advocaat Patrick Folsche, die ook procedures tegen DUO won, gaat nog verder: "Vanaf 32 uur durf ik mijn hand er wel voor in het vuur te steken."

Geldnood, slechte studieresultaten en depressie

Maandelijks twee of drie dagen minder werken is makkelijker te combineren met een fulltime studie, zeggen studenten tegen de NOS. Vooralsnog wijst DUO aanvragen van onder de 56 uur vrijwel automatisch af en moeten studenten eerst in beroep.

Dat kan grote gevolgen hebben. Zo spreken meerdere studenten over acute geldnood, concentratieproblemen door de juridische procedures, depressies en gedwongen terugkeren naar hun thuisland.

Inmiddels zegt DUO meer op maat te zullen bekijken of iemand die minder dan 56 uur werkt, alsnog recht heeft op studiefinanciering. En op de site zal duidelijker staan dat je ook recht kan hebben op studiegeld als je de 56 uur niet haalt.

Hoe veel kan dit kosten?

In 2021 waren er volgens DUO circa 6000 Europese studenten die hier studiefinanciering kregen. Zo'n 7 procent van het totale aantal Europese studenten. Wat een soepeler opstelling van DUO aan kosten betekent, is momenteel lastig in te schatten. De financiering van de nieuwe basisbeurs en de leenstelselcompensatie is al krap.

Het aantal Europese studenten neemt al jaren toe. Ook hebben ze volgens de advocaten vaker recht op een aanvullende beurs dan Nederlandse studenten. Dat hangt af van het inkomen van de ouders, wat in andere landen vaker onder het grensbedrag van 34.600 euro voor een maximale aanvullende beurs ligt.