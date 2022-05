Chinees zerocovidbeleid leidt tot vertragingen in wereldwijde handel

Waar een containerschip er eerst 45 dagen over deed om van China naar Rotterdam te varen, is dat afgelopen week opgelopen tot 123 dagen. Een nieuw record.

Na de wereldwijde corona-uitbraak en de blokkade van het Suezkanaal door het containerschip de Evergreen, is de wereldhandel nu geconfronteerd met de volgende hobbel: het zerocovidbeleid in China. Eerder waren de tekorten aan containers en het lastige aanleggen in de havens het grootste probleem, nu is het haprende binnenlandse transport in China de storende factor: door covidrestricties verloopt het vervoer van en naar fabrieken lastig.

Ook kunnen schepen in de havens van Shanghai en Hongkong niet tijdig worden uitgeladen. Bedrijven die in China produceren boeken die schepen om hun spullen naar de rest van de wereld te brengen. Maar dat systeem is nu verstopt, terminals draaien vanwege corona op halve kracht.

Kantelpunt

Dat heeft ook gevolgen voor Nederlandse bedrijven die in China hun producten laten maken. "Ondernemers in Nederland zijn inmiddels wel aan onzekerheden wat transport betreft gewend, maar de zorgen beginnen nu na een week of zeven toch wel te komen", zegt Rogier Spoel van handelsondernemersvereniging Evofenedex. "Hoe langer het duurt, hoe problematischer het wordt. We zitten nu op een kantelpunt."

Een bijkomend probleem is de haperende doorstroom van schepen aan de westkust van de Verenigde Staten. Spoel: "Na corona nam de vraag zo explosief toe, dat de terminals het niet meer aankonden. Op een gegeven moment was de wachttijd voor een schip bij de haven van Los Angeles langer dan de vaartijd van Shanghai naar Los Angeles."

Bij een fietsenwinkel in Staphorst verkopen ze fietstassen van ondernemer Charles Drapers, die in China worden geproduceerd: