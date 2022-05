Met achterstand je examen in: 'Ik sta een 3,6 voor wiskunde'

Deze week beginnen voor ruim 148.000 scholieren de centrale eindexamens. Ongeveer de helft van de leerlingen die dit jaar examen doen, zegt er met een achterstand aan te beginnen. Dat komt naar voren uit een vragenlijst van NOS Stories, die door meer dan tweeduizend eindexamenkandidaten werd ingevuld.

Volgens scholieren en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is het online-onderwijs in coronatijd de grote boosdoener. "Leerlingen die dit jaar eindexamen doen hadden het langst corona-onderwijs", zegt LAKS-voorzitter Iben Maas.

Weliswaar hadden scholieren dit jaar minder met lockdownmaatregelen te maken, in het jaar ervoor hadden ze er wel volop last van. "De kwaliteit van onderwijs in coronatijd was gewoon niet zo goed, ongeacht hoe hard docenten hun best deden. Leerlingen hebben amper een basis gelegd voor hun examens."