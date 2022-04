Minder les en onvoldoendes: lerarentekort raakt leerlingen in hele land

Een enquête van NOS Stories onder ruim 1100 scholieren uit het hele land, geeft eenzelfde beeld. Negen op de tien leerlingen geeft aan dat lesuren regelmatig uitvallen door de afwezigheid van docenten. Ruim een kwart heeft veel wisselende leraren voor een vak en bij één op de tien is een vak helemaal verdwenen of niet meer te kiezen. De meeste problemen zijn er volgens scholieren met Nederlands, wiskunde en Engels.

Een groot deel geeft ook aan last te hebben van de tekorten. Ze halen slechtere cijfers, krijgen leerachterstanden en vinden de kwaliteit van de lessen onvoldoende, waardoor ze te veel zelf moeten doen. Ook maken ze zich zorgen om hun toetsen en examens.

"Ik haal echt lagere cijfers", vertelt Fienne uit 4 havo. "Voor wiskunde hebben we een halfjaar geen docent gehad. Die achterstand moeten we nu inhalen en dat is heel zwaar. Eerst haalde ik zessen, dit jaar startte ik met een drie. Ik ben best wel zenuwachtig voor mijn eindexamen volgend jaar."

Charlotte in 5 vwo merkt hetzelfde. "Eerst verdween mijn biologiedocent ineens, daarna die van Nederlands. Twee maanden heb ik daarin geen les gehad. Ik heb net een toets gehad waarbij ik een betoog moest schrijven, maar daar heb ik nooit mee geoefend. Dus het ging niet goed."

Leerlingen voor de klas

In Amsterdam denken de schoolhoofden van 23 verschillende scholen gezamenlijk over oplossingen. "We willen leraren niet bij elkaar wegkopen, dus daar hebben we afspraken over gemaakt. In de toekomst zouden we leerlingen bijvoorbeeld meer in grote leerpleinen kunnen laten werken, waarbij ze naar de mentor kunnen met vragen. En die mentor hoeft dan niet per se docent te zijn, maar kan ook vanuit jongerenwerk of jeugdzorg komen", vertelt Maryse Knook, schoolhoofd van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer.

Op het Johannes Fontanus College in Barneveld gaan ze zelfs nog een stap verder. Daar bieden ze leerlingen aan om hun lerarenopleiding na school te betalen, onder de voorwaarde dat ze daarna bij de school komen werken. Maar voordat die leerlingen afgestudeerd zijn, is het jaren later, dus tot die tijd zit de school niet stil. Zij zetten nu al leerlingen uit de bovenbouw voor de klas, om les te geven aan lagere klassen.