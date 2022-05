Wekdienst 11/5: Uitspraak in martelcontainerzaak • Grijpt Ajax titel in eredivisie?

Ander nieuws uit de nacht:

Klimaatwetenschappers: elke hittegolf heeft nu link met klimaatverandering: Ook komen extreme regenval en intense periodes van droogte in sommige delen van de wereld nu duidelijk vaker voor als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen.

Nieuwe politiedienst moet zorgen voor betere beveiliging: Volgens de plannen komen er zeker 200 mensen bij voor deze nieuwe 'hoofdtaak'.

Ook Coolblue doet aangifte van oplichting tegen Sywert van Lienden: Het bedrijf wil een schadevergoeding vragen van bijna een half miljoen euro.

En dan nog even dit:

De Nederlandse zangeres S10 is doorgedrongen tot de finale van het Eurovisie Songfestival. Met De Diepte wist ze samen met negen andere landen een plekje te bemachtigen voor de finale, aanstaande zaterdag in Turijn.

Het was nog even spannend, want Nederland werd pas als laatste van de tien landen genoemd. "Het is 10 mei, ik was als tiende aan de beurt, ik heet S10; er is iets met het getal 10", reageerde de 21-jarige Stien den Hollander op de persconferentie na afloop. Ze noemde het wachten "zenuwslopend".

De overige landen die de finale hebben bereikt zijn Zwitserland, Armenië, IJsland, Litouwen, Portugal, Noorwegen, Griekenland, Oekraïne en Moldavië.

Het optreden van S10: