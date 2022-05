Ollongren kijkt 'serieus' naar nieuwe bijdrage aan VN-missie Mali

Of Nederlandse militairen opnieuw actief worden in het land is in de visie van Ollongren dan ook "een hele moeilijke keuze." "Maar het alternatief is dat het land nog verder afzakt."

Ze vindt dat eerst de VN moet bepalen wat het mandaat van de verlengde missie wordt. "Dan komt de vraag: is dat mandaat in voldoende mate uitvoerbaar? Welke landen gaan meedoen? Doet Nederland ook mee? En welke bijdrage kunnen we dan leveren?"

Russische huurlingen

Voordat het zover is moet ook de Tweede Kamer akkoord gaan met een nieuwe bijdrage. Maar onder Kamerleden is er momenteel weinig enthousiasme, ook omdat er Russische huurlingen actief zouden zijn in Mali, onder de vleugels van het regeringsleger.

Ollongren heeft in haar gesprekken duidelijk gemaakt dat absoluut onmogelijk is dat Nederlandse militairen met Russische huurlingen zullen samenwerken, ook gezien de oorlog in Oekraïne.