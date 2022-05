Kritische Philips-beleggers: 'Topman verdient geen bonus'

Philips kan zich opmaken voor een beleggersopstand op de aandeelhoudersvergadering vanmiddag. Topman Frans van Houten krijgt bijna twee miljoen euro bonus over 2021, maar belangrijke stemadviesbureaus roepen beleggers op tegen die beloning te stemmen. Grote aandeelhouders als pensioenfonds ABP laten weten dat ook te gaan doen.

Het bedrijf dat zijn geld verdient met medische apparatuur verloor het afgelopen half jaar ruim 40 procent van de beurswaarde. Philips kampt met leveringsproblemen en een langslepende affaire rond haperende beademingsapparaten. Daar is mogelijk zelfs een dode door gevallen, werd afgelopen maand bekend.

Ondanks de crisis bij Philips besloten de commissarissen dat topman Van Houten een bonus van 1,8 miljoen euro krijgt over 2021. Daarvoor weken ze af van het normale bonusbeleid, zeggen beleggers.

Het miljoenenextraatje krijgt de top namelijk niet voor prestaties van vorig jaar - de doelstellingen werden grotendeels niet gehaald - maar voor de verwachting dat de doelstellingen dit jaar wel gehaald zullen worden. De reden voor de afwijking van het beleid: de tegenvallers van vorig jaar waren het gevolg van externe factoren als de leveringsproblemen.

'Stem tegen'

"Gegoochel met cijfers", noemt directeur Rients Abma van Eumedion die gang van zaken. "Dat baart beleggers zorgen." De brancheorganisatie voor institutionele beleggers attendeerde de leden daarom op het afwijkende gedrag.

Belangrijke stemadviesbureaus voor grote beleggers als Glass Lewis en ISS riepen beleggers in hun algemene advies ook op om vanmiddag tegen het agendapunt voor beloningsbeleid te stemmen, schreef zakenkrant FD afgelopen week.

Pensioenfonds ABP, een van de grootste Nederlandse aandeelhouders van Philips, stemt in ieder geval tegen. "Er zijn heel veel bedrijven die zitten met toeleveringsproblemen. En al die andere bedrijven schuiven niet met de targets", zegt een woordvoerder van APG, dat het pensioengeld van ABP beheert. "Dat Philips dat doet is gek en dus stemmen we tegen."

Ook andere grote aandeelhouders als het Noorse staatsfonds NBIM en het Amerikaanse pensioenfonds Calstrs hebben aangekondigd tegen de bonussen te stemmen.

'Top moet vervangen worden'

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) gaat nog verder. "Wij stemmen tegen alle punten op de agenda", zegt directeur Gerben Everts. "Dus ook tegen de herbenoeming van de commissarissen. En we verlenen het bestuur geen decharge."

"De VEB wil op die manier dat de hele top van Philips vervangen wordt. Bestuursvoorzitter Van Houten is over zijn houdbaarheidsdatum heen", vindt de vereniging. Everts verwijt hem "gebrek aan professionaliteit" in het oplossen van de problemen met beademingsapparatuur voor slaapapneu.

"Tot vier keer toe bleken de problemen groter dan eerder gezegd", zegt Everts. "Beleggers zijn het vertrouwen kwijt. Er is 20 miljard aan beurswaarde verdampt, en dan komt er toch een extra beloning. Dat is bizar."

Philips zelf was niet bereikbaar voor commentaar. Topman Van Houten noemde de discussie over zijn bonus eerder bij BNR "enorm opgeklopt"; hij is bovendien niet van plan op te stappen. Van Houten erkende dat er grote problemen zijn met de apneu-apparaten, maar zei ook dat Philips "tegelijkertijd met een heleboel goede dingen bezig is".