'Zeker 185 mensen met gezondheidsklachten door apneu-apparaat Philips'

Zeker 185 mensen in Nederland hebben last van gezondheidsklachten die mogelijk zijn veroorzaakt door apparaten van Philips die helpen tegen slaapapneu. De patiënten hebben zich volgens het Financieele Dagblad gemeld bij twee rechtsbijstandsverzekeraars en een advocatenkantoor.

Philips maakte in juni vorig jaar bekend wereldwijd miljoenen exemplaren van de apparaten terug te roepen wegens gezondheidsrisico's. Het potentiële gevaar zit in het schuim dat in de machines zit. Dat kan afbrokkelen en daardoor kunnen er schadelijke gassen vrijkomen. Beide zijn mogelijk giftig en kankerverwekkend.

De beademingsapparaten zijn cruciaal voor mensen die aan slaapapneu lijden. Bij die aandoening stokt iemands ademhaling tijdens het slapen. De machine zorgt ervoor dat de ademhaling doorgaat, door lucht bij te pompen.

Hoofdpijn en ademhalingsproblemen

In oktober stelden vier Nederlandse apneupatiënten Philips al aansprakelijk voor gezondheidsproblemen. Bij die groep hebben zich volgens advocatenkantoor SAP nog honderd andere patiënten aangesloten. DAS en Achmea Rechtsbijstand staan ieder zo'n veertig patiënten bij.

De patiënten van DAS zouden vooral last hebben van benauwdheid en een droge keel. De gebruikers die zich eerder al bij SAP meldden, zeiden last te hebben van hoofdpijn of ademhalingsproblemen of hebben kanker.

Behalve de mensen met gezondheidsklachten heeft ook Philips zelf veel last van de affaire rond de apneuapparaten. Vorige week kreeg het bedrijf een flinke tik te verwerken op de beurs: het aandeel daalde op woensdagochtend met ruim 14 procent, waardoor 4 miljard euro aan beurswaarde verdampte. De terugroepactie van de apparaten is een van de oorzaken daarvan.