'Kwart Nederlanders wast rauwe kip, vergroot kans op voedselvergiftiging'

Meer dan een kwart van de Nederlanders die weleens kip eten, wast de rauwe kip voor de bereiding eerst onder de kraan. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum, dat wijst op de gezondheidsrisico's van die gewoonte.

In het verleden is er in Amerika en het Verenigd Koninkrijk al onderzoek gedaan naar dit gebruik, zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid van het Voedingscentrum. "Gegevens over Nederland waren er niet. Dat was de reden om ook hier onderzoek te doen."

Het Voedingscentrum deed twee onderzoeken. Uit het eerste onderzoek naar voedselveiligheid met ruim 2000 respondenten bleek dat 28 procent van de Nederlanders weleens rauwe kip wast. Vooral Nederlanders van 56 tot en met 69 jaar doen dit. Verder blijken het vaker mannen te zijn en Nederlanders met een lage sociaal-economische positie.

In het tweede onderzoek, specifiek gericht op kip en met ruim 1000 respondenten, gaf bijna 25 procent aan de kip vaak tot bijna altijd te wassen. "Wat we zien is dat veel mensen het wassen van rauwe kip van huis uit hebben meegekregen: 42 procent van de respondenten gaf dat aan", zegt Van der Vossen.

Kans op voedselvergiftiging neemt toe

Mensen wassen de kip omdat ze het hygiënischer vinden en bacteriën willen "wegspoelen", schrijft het Voedingscentrum. Maar door dit te doen, neemt de kans op een voedselvergiftiging toe. Campylobacter- en salmonellabacteriën kunnen juist door waterspetters en het sap van de rauwe kip verspreid worden naar bijvoorbeeld het aanrecht in de keuken. "Je kunt het dus beter niet doen", stelt het Voedingscentrum.

Wel geeft het Voedingscentrum tips om kip eventueel veiliger te wassen, bijvoorbeeld door zo min mogelijk te spetteren, het aanrecht naderhand schoon te maken en de handen goed te wassen.

Als men het toch wil blijven doen, is het geven van tips effectiever, zegt Van der Vossen over de adviezen. "Dat blijkt uit buitenlands onderzoek waar alleen gezegd werd: doe het niet. Als mensen zeggen dat ze gewassen kip lekkerder vinden, kun je ze beter niet tegen de haren instrijken door te zeggen dat ze ermee moeten stoppen."