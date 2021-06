Voedingscentrum: broodkapjeseters verspillen ook minder ander voedsel

Mensen die broodkapjes eten verspillen ook een stuk minder ander voedsel dan mensen die de kapjes weggooien. Dat meldt het Voedingscentrum na een peiling onder ruim duizend Nederlanders.

Iets meer dan de helft van de ondervraagden zegt de kapjes altijd of bijna altijd op te eten. Ongeveer 14 procent doet dat meestal. Bijna een kwart eet zelden of nooit broodkapjes.

De 'kapjeseters' verspillen volgens het onderzoek bijna de helft minder ander voedsel dan mensen die geen kapjes eten. De totale voedselverspilling bedroeg bij de eerste groep gemiddeld zo'n 175 gram per week en bij de andere groep rond de 329 gram.

Brood en groente

Brood staat volgens het Voedingscentrum op de eerste plaats op de lijst met voedsel dat het vaakst wordt weggegooid. De instelling schat dat Nederlandse huishoudens zo'n 2 miljoen kilo per week aan broodproducten weggooien.

Dat bevestigt onderzoeksbureau Flycatcher, dat onderzoek deed naar voedselverspilling: van de ondervraagden had 26 procent in de week ervoor brood weggegooid. Een iets kleinere groep had groente weggegooid, zo'n 24 procent.