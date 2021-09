Schijf van Vijf krijgt plantaardig alternatief: 'Voedingscentrum doet krampachtig'

De Schijf van Vijf, het bekende voedingsadvies opgesteld door het Voedingscentrum, is ouderwets en bovendien schadelijk voor het milieu. Dat zegt een groep Nederlandse diëtisten. Daarom hebben ze een alternatief bedacht: de Schijf for Life, een volledig plantaardig voedingsadvies met oog voor de gezondheid, maar ook voor het klimaat.

Diëtiste Lobke Faasen is een van de opstellers van de Schijf for Life Volgens haar doet het Voedingscentrum "krampachtig en spastisch" over plantaardig eten en staan er nog te veel dierlijke producten in de Schijf van Vijf. "En als je op de website van het Voedingscentrum zoekt naar hoe je gezond plantaardig moet eten dan lees je vooral over de risico's en waar je op moet letten", zei Faasen in het NOS Radio 1 Journaal.

Faasen besloot daarom een ander geluid te laten horen. "In de Schijf for Life staat welke voedingsmiddelen geïntegreerd moeten worden in het voedingspatroon. Hierbij hebben we het model van de Schijf van Vijf gebruikt waarmee mensen goed kunnen zien wat ze iedere dag nodig hebben."

'Enorme gedragsverandering'

Houdt iemand zich nauwkeurig aan het plantaardige voedingsadvies, dan zijn er volgens Faasen weinig aanvullende supplementen nodig. "Wel vitamine D, maar ik denk dat het voor heel Nederland goed is om dat meer te nemen."

Ook vitamine B12 moet aan een plantaardig dieet worden toegevoegd, zegt Faasen. "Maar wat veel mensen niet weten is dat, wanneer je minder dierlijke producten eet, je ook B12 nodig hebt. Dat geldt dus voor vegetariërs en flexitariërs. Mensen met een volledig veganistisch dieet zijn hier juist vaak meer van op de hoogte."

Het Voedingscentrum zegt in een reactie in Trouw dat het de komende jaren ook meer gaat inzetten op plantaardig eten. Het initiatief van Faasen wordt dan ook niet als aanval gezien maar als "hulpmiddel", Wel wijst het Voedingscentrum erop dat een volledig veganistisch voedingspatroon een "enorme gedragsverandering" zou betekenen voor veel Nederlanders.

"Maar dat is precies het probleem", zegt diëtiste Faasen. "Geef gewoon een optimaal advies in lijn met de duurzaamheidsdoelstellingen waar we voor staan. Wat haalbaar is, mag de burger lekker zelf bepalen."