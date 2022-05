Alle ogen op Rusland; wat kan je verwachten van Poetins toespraak?

Correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Poetin gaat in zijn toespraak naar alle waarschijnlijkheid de overwinning op het nazisme in 1945 linken aan Oekraïne. Hij kan bijvoorbeeld iets zeggen over dat ze nu, net als hun grootvaders vroeger, nog steeds vechten tegen het nazisme. Zoiets zou niet verrassend zijn. De grote vraag is natuurlijk of hij een algehele mobilisatie afkondigt, maar de verwachting van de meeste militaire experts en politicologen is dat Poetin dat niet gaat doen vandaag.

Tot dusver heeft de regering constant benadrukt dat in Oekraïne alles volgens plan verloopt, en dat er steeds meer plekken worden "bevrijd". Dat verhaal krijgen Russen ook constant voorgeschoteld op televisie. Als er nu een mobilisatie wordt afgekondigd, wordt dat hele beeld aan gruzelementen gegooid. Het zou een erkenning zijn dat het helemaal niet goed gaat en dat die beperkte 'speciale militaire operatie' daadwerkelijk een oorlog is.

Los daarvan is 9 mei de belangrijkste feestdag voor de Russen, met veel vlagvertoon, activiteiten en een feeststemming. Het ligt niet voor de hand die stemming te verpesten met zo'n aankondiging. Logisch beredeneerd zou Poetin dus geen oorlog gaan afkondigen. Maar in februari leefde bij velen ook de verwachting dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen. Dus alles is mogelijk."