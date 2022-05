Auto klapt op nachtbus in Amsterdam, lachgas aangetroffen

Een automobilist is vannacht in Amsterdam Zuidoost frontaal op de nachtbus van lijn 85 gereden. In de auto raakten twee mensen gewond, van wie een ernstig. In de bus bleef iedereen ongedeerd.

Uit de beelden van het ongeluk op NH Nieuws/AT5 blijkt dat er drie lachgastanks in de auto lagen. Volgens een woordvoerder van de politie wordt onderzocht of de bestuurder lachgas heeft gebruikt.

Het ongeluk gebeurde rond 02.00 uur vannacht. De chauffeur van de stadsbus wilde linksaf de Gooiseweg (een doorgaande weg) opdraaien. De bestuurder van de personenauto die uit de tegenovergestelde richting kwam, remde niet. Hij vloog over een vluchtheuvel heen, reed een verkeerslicht uit de grond en knalde toen op de bus. De botsing was zo hevig dat de gelede bus (ook wel harmonicabus genoemd) schaarde en tegen twee palen tot stilstand kwam.

Nagekeken door ambulancepersoneel

De ravage was groot. De twee inzittenden van de auto zijn door de brandweer uit hun benarde positie bevrijd. In de nachtbus, die net als de auto total loss raakte, zaten vijf passagiers. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleken ongedeerd. Ook de buschauffeur raakte niet gewond.

De politiewoordvoerder zegt dat het onderzoek zich nu concentreert op "drank- of drugsmisbruik" van de automobilist.