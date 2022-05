'Gitzwarte dag, Alblasserdam is in shock'

Bewoners van het dorp reageren aangedaan op het drama. "Ik denk wel dat de mensen geschokt zijn", vertelt een omwonende. "Ook als je hoort dat er doden en gewonden zijn, dat heeft wel impact."

Een andere omwonende zegt tegen de regionale omroep Rijnmond dat hij vlak naast de zorgboerderij woont en rustig aan het ontbijten was toen hij schoten hoorde. "Daarna liep het helemaal vol met politieauto's en traumahelikopters", vertelt hij. "Toen wist ik wel dat er iets aan de hand was." Hij dacht niet meteen aan geweerschoten. "Dan denk je dat het wel zoiets als vuurwerk zou zijn. Tot je de bevestiging krijgt als je allemaal politie voorbij ziet komen."

Een andere bewoner vertelt dat hij toevallig voor zijn werk in de buurt was en door de politie werd aangezien voor verdachte. Hij moest van agenten zijn spullen neerleggen en zijn handen tegen een boom zetten. "Ik werd gefouilleerd. Er werd nog gezegd: 'we hebben wapens en we zijn niet bang om te schieten'", vertelt hij. "Ik ben een nuchter persoon, maar op dat moment heb je wel zoiets van: 'he'."

Toen bleek dat hij niet de persoon was die ze zochten, vroegen de agenten wel hoe het met hem ging, vertelt de man. "Ik zei dat het goed met me ging maar ik stond wel te shaken."

'Ik wist niet of hem iets was aangedaan'

Sommige bewoners kennen medewerkers of cliënten die vandaag op de zorgboerderij aanwezig waren. Zo ook Ad Donk, wiens zoon ten tijde van de schietpartij op de zorgboerderij werkte. Hij wist lange tijd niet hoe het met hem ging. "De onwetendheid dat je niet bekend bent met het feit of je zoon iets aangedaan is", vertelt Donk aan Rijnmond. "Dat geeft extra spanning. Daar was ik wel bang voor."

Uiteindelijk hoorde hij van zijn dochter, die ook in allerijl naar de zorgboerderij was gekomen, dat alles goed gaat met zijn zoon, die het syndroom van Down heeft. "Maar hij heeft het wel zien gebeuren, hoor ik net." Hoewel zijn zoon nog leeft, maakt Donk zich veel zorgen over hem. "Hoe is hij eraan toe en hoe komt hij eruit?", vraagt hij zich hardop af. "Dat is ook wel belangrijk. Het is een gevoelige jongen."

Gezien of gesproken heeft Donk zijn zoon nog niet. "Ze houden hem nog even 'vast'. Ze gaan nog met hem praten en hem eventueel psychisch begeleiden."