Verdachte schietpartij Alblasserdam werd gezocht voor dodelijk misdrijf in Vlissingen

De man die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam werd gezocht door de politie. Dat heeft Hugo Hillenaar, hoofdofficier van justitie, gezegd op een persconferentie.

De man was vermoedelijk betrokken bij een dodelijk misdrijf in Vlissingen op 4 mei. Hij was voortvluchtig. "Kort na het drama in Alblasserdam bleek dat de verdachte dezelfde man was als waar de politie uit Zeeland naar op zoek was", aldus Hillenaar.

De 38-jarige verdachte stond bij de politie bekend als "een overlast gevende persoon", zei Hillenaar, maar hij heeft geen strafblad. Ook was hij enige jaren geleden op de zorgboerderij geweest als cliënt.

Hij is gearresteerd in een park en droeg bij zijn arrestatie een wapen bij zich. Er wordt nu onderzocht of dit wapen is gebruikt bij de schietpartij in Alblasserdam. De politie gaat ervan uit dat de man alleen heeft gehandeld.

