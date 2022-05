'Rusland evacueert niet, wij zijn gedeporteerd. We hadden geen keuze'

Dmitri en zijn moeder zaten eerst in een opvanglocatie in een school in Primorske - een plaatsje in de zelfverklaarde 'volksrepubliek Donetsk'. De omstandigheden daar zijn slecht, zegt Dmitri in een interview met de NOS. "Het eten was slecht, mensen moesten op de grond slapen en werden ziek, en er waren niet genoeg medicijnen. Oudere vrouwen zijn overleden toen ik daar zat, ik weet niet waaraan."

Na twee weken worden ze overgebracht naar een kamp in Dokoetsjajevsk, in de buurt van Donetsk. Daar onderzoeken autoriteiten of er niet Oekraïense deserteurs tussen zitten, of activisten of mensen met banden met de Oekraïense regering. Ze ondervragen vluchtelingen en doorzoeken telefoons.

Dit zijn geverifieerde beelden vanuit een school die fungeert als Russische opvanglocatie in Bezimenne: