Na twee maanden weer daglicht, Oekraïense evacués komen aan in Zaporizja

Het internationale Rode Kruis en de Verenigde Naties hielpen bij de evacuatie, die sinds afgelopen weekend gaande was. Vrouwen, kinderen en ouderen werden als eerste weggehaald en in bussen weggebracht. Voor het eerst in twee maanden tijd zagen de evacués daglicht, zei een humanitaire vertegenwoordiger van de VN vandaag. "We waren soms bang dat we er nooit meer uit zouden komen", tekende de BBC in Zaporizja op.

Hoewel de eerste evacués nu dus in veiligheid zijn gebracht, is de ellende van Azovstal nog niet voorbij. Nog zeker 200 mensen zitten vast in de ruimtes onder het complex, zei de burgemeester van Marioepol vandaag. Hun lot is allerminst zeker.

Waar ligt Zaporizja eigenlijk?