Israëlische politie nog altijd op zoek naar daders aanslag in Elad

De Israëlische politie is nog altijd op zoek naar de daders van de terreuraanslag gisteren in Elad, een stad op zo'n 25 kilometer van Tel Aviv. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Zeker vier mensen raakten gewond, van wie er twee ernstig aan toe zijn.

De slachtoffers werden volgens ooggetuigen aangevallen door twee mannen met een bijl of een groot mes. Dat gebeurde bij een park waar het erg druk was vanwege de Israëlische Onafhankelijkheidsdag. Elad werd in de jaren 90 gebouwd en telt ongeveer 50.000 inwoners. Een groot deel van hen is orthodox-joods.

De politie deelde vandaag informatie over de vermoedelijke daders. Het zijn twee mannen van 19 en 20 jaar. Ze komen beiden uit de buurt van Jenin, een stad op de Westelijke Jordaanoever.

Hamas

De aanslag is nog niet opgeëist door een groepering. Maar Hamas, de Palestijnse groepering die sinds 2007 aan de macht is in Gaza, noemde de aanslag wel een "heroïsche actie". Ondanks het niet opeisen van de aanslag, vindt viceminister Yair Golan dat strenge maatregelen moeten worden genomen tegen de leiders van de groepering. "Deze aansporing kan niet onbeantwoord blijven", zegt hij.

De lokale autoriteiten hebben de veiligheidsmaatregelen in de stad opgeschroefd, meldt The Times of Israel. Ondanks de verhoogde dreiging, gaan de scholen in Elad gewoon open.

Na een periode van relatieve rust zijn de spanningen tussen Israëliërs en Palestijnen de afgelopen weken toegenomen. Zo werden op meerdere plekken in het land aanslagen gepleegd, voerde het Israëlische leger acties uit op de Westelijke Jordaanoever en laaide ook het geweld in Oost-Jeruzalem weer op.