Drie doden bij aanslag in Israëlische stad Elad

In de Israëlische stad Elad, op zo'n 25 kilometer van Tel Aviv, zijn vanavond zeker drie mensen om het leven gekomen bij een terreuraanslag. Ambulanceverpleegkundigen zeggen tegen Israëlische media dat minstens vier anderen gewond zijn geraakt.

De slachtoffers werden aangevallen door twee mannen met een bijl of een groot mes, zeggen ooggetuigen tegen The Times of Israel. Dat gebeurde bij een park. Vanwege de Israëlische Onafhankelijkheidsdag was het er erg druk.

De lokale politie zegt dat de verdachten in een auto zijn gevlucht. Van een van hen is de identiteit bekend. De burgemeester van Elad zegt dat er een klopjacht gaande is en heeft inwoners gevraagd om in hun huis te blijven en deuren op slot te doen.

'Vergelding'

Hamas, de Palestijnse groepering die sinds 2007 aan de macht is in Gaza, noemt de aanslag een "heroïsche actie" maar eist niet de verantwoordelijkheid op.

De afgelopen weken zijn de spanningen tussen Israëliërs en Palestijnen toegenomen. Afgelopen tijd was er een reeks van aanslagen in Israël, acties van het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever, en geweld in Oost-Jeruzalem.