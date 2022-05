Feyenoord-fans komen aan in Marseille voor halve finale Conference League

De eerste bus met Feyenoord-supporters is aangekomen in de Zuid-Franse stad Marseille. Zij zijn daar om hun club aan te moedigen in de halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille.

Voor de supporters is een fanzone ingericht op het strand van Prado. Vanuit daar worden de fans per shuttlebus 2 kilometer verderop naar het Stade Vélodrome gebracht, waar om 21.00 uur de wedstrijd begint.

"De fans kwamen al zingend de bus uit", zegt NOS-verslaggever Marjolein Hogervorst. "Ze hebben een goede reis gehad en stapten brak uit de bus." Later volgen nog twee bussen uit Nederland met Feyenoord-fans.

Twee Nederlanders aangehouden

Het zijn niet de enige supporters van de Rotterdamse club die in Marseille zijn. Gisteren waren er al een aantal op de been die op eigen gelegenheid naar de stad waren gekomen. Het leidde tot wat ongeregeldheden tussen de fans en supporters van de thuisspelende club.

Twee Nederlanders zijn aangehouden bevestigt de Rotterdamse politie, die de lokale politie ondersteunt, na berichten in Franse media. Een van de twee is opgepakt omdat hij een wapenstok bij zich had. Een derde Nederlander raakte gewond. Volgens persbureau ANP doordat hij werd geraakt door een steen, maar de Rotterdamse politie kon dat niet bevestigen.

De groep fans die op eigen gelegenheid naar de stad is gekomen wil niet via de fanzone naar het stadion gaan. Op Instagram werd opgeroepen om rond 13.00 uur in de oude haven te verzamelen. "Hier zal het bier rijkelijk vloeien en vanaf daar zullen we, rond de klok van 18.00, gaan lopen naar het stadion." Het is niet duidelijk of de politie een mars zal toestaan.

Ruim 3200 tickets

Feyenoord heeft ruim 3200 kaarten beschikbaar gesteld voor de uitwedstrijd tegen Marseille. De politie in Frankrijk vreest dat er nog 2000 fans uit Nederland zonder toegangsbewijs naar de stad komen.

De Rotterdamse club kan voor het eerst in 20 jaar de finale van een Europees toernooi bereiken. Vorige week werd Olympique Marseille thuis in De Kuip verslagen met 3-2.