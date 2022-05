Politie klaar voor ongeregeldheden, fans voor feestje: 200 Feyenoordfans naar Marseille

Zo'n 200 Feyenoordsupporters zijn vanavond vertrokken naar de Zuid-Franse Marseille om daar hun club aan te moedigen voor het beslissende halvefinaleduel in de Conference League morgen tegen Olympique Marseille.

De Rotterdamse club kan voor het eerst in twintig jaar weer in een Europese finale bereiken. Op 8 mei 2002 gebeurde dat voor het laatst. Feyenoord wist toen in eigen huis met een 3-2 overwinning tegen Borussia Dortmund beslag te leggen op de UEFA Cup.

Vanaf de Kuip in Rotterdam vertrokken om 18.00 uur meerdere bussen. De supporters hopen morgen om 10.00 uur in de stad aan te komen. Ook morgen vertrekken nog bussen, in totaal worden zo'n 3200 Feyenoordsupporters verwacht.

'Lekker een feestje bouwen'

De sfeer was voor vertrek optimistisch: "Lekker op het strand en dan een feestje bouwen." De politie Rotterdam laat weten dat ook een aantal agenten meereist. "Dat doen we altijd bij internationale wedstrijden van Feyenoord", zegt een woordvoerder. Hoeveel agenten naar Marseille gaan, is niet duidelijk.