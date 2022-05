In dit Drents dorp werden heldendaden verricht

John Bamberg had er al drie onderduikadressen op zitten toen hij op de boerderij van de familie Van der Vinne werd ondergebracht. Een klein Joods jongetje in een gereformeerd gezin. Hij sliep met de twee kinderen uit het gezin in een bedstee. Omdat hij er met zijn zwarte haar 'te Joods' uit zou zien, werd elke vrijdag zijn haar geschoren.

Bamberg gaat nog regelmatig op bezoek bij zijn onderduikzus Grada. Aan haar keukentafel vertelt hij hoe op een dag het noodlot toesloeg: "Ik herinner me dat ik voor de boerderij aan het spelen was, toen er een mevrouw op een fiets aan kwam. Ze vroeg of ik een appeltje wilde. In ruil daarvoor moest ik een plasje doen. Toen zag ze dat ik besneden was. Die avond brak de hel los."