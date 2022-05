Gepromoveerd FC Volendam krijgt zanger Jan Smit als voorzitter

Jan Smit wordt per 1 juli de nieuwe voorzitter van FC Volendam. De zanger was al nauw betrokken bij de onlangs naar de eredivisie gepromoveerde club.

Smit was niet direct enthousiast over de nieuwe functie, schrijft de club in een verklaring. Sinds 1 januari had hij de leiding over de commerciële afdeling van Volendam en daar wilde hij nog een tijd blijven.

"Hoewel dit niet mijn plan was, ben ik dáár voor de club waar de club mij nodigt denkt te hebben. Volgend jaar vier ik hier mijn tienjarig jubileum, dan is dit maar het toetje", schrijft Jan Smit op de website van FC Volendam. Het wordt zijn laatste klus bij de club, aldus Smit.

De 36-jarige zanger volgt Piet Kemper op, die zijn termijn van drie jaar niet wilde verlengen. Kemper trad drie jaar geleden aan bij FC Volendam en geeft aan niet lang gezocht te hebben naar zijn opvolger.

Bekendste ambassadeur

Kemper is verheugd met zijn opvolger: "Jan heeft veruit de meeste bestuurservaring van iedereen binnen de club en is onze bekendste ambassadeur. Daarom hebben we hem gevraagd zijn commercieel directeurschap neer te leggen om vanaf komend seizoen als voorzitter aan de slag te gaan."

De toekomst van hoofdtrainer Wim Jonk lijkt ook in het vissersdorp te liggen, schrijft NH Nieuws. Onlangs gaf hij aan "dat het wel goed komt" wat betreft het verlengen van zijn aflopende contract. Beide partijen gaan na het seizoen met elkaar om tafel om een klap op een nieuwe verbintenis te geven.