Israël ontbiedt ambassadeur Rusland om opmerking Lavrov over 'Joods bloed' Hitler

Israël roept de Russische ambassadeur op het matje om opmerkingen van Sergej Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, over de afkomst van Adolf Hitler. In een interview met een Italiaanse zender rechtvaardigde Lavrov de Russische invasie van Oekraïne door te beweren dat Rusland Oekraïne 'denazificeert'.

Op de vraag hoe Rusland Oekraïne weg kan zetten als nazistisch land als de president Zelensky Joods is, antwoordde Lavrov: "Dat zegt niets, Adolf Hitler had ook Joods bloed, geloof ik." Het is een hardnekkige en veelvuldig door historici ontkrachtte complottheorie dat Hitler een Joodse grootvader had. Lavrov zei ook dat "het wijze Joodse volk zegt dat de meest fervente antisemieten Joden zijn."

'Onvergeeflijke opmerking'

Lavrovs Israëlische ambtgenoot Yaïr Lapid reageert woedend op de uitspraken van de Russische minister: "Dit is een onvergeeflijke en schandalige opmerking, een verschrikkelijke historische blunder en we verwachten excuses. De Joden hebben zichzelf niet vermoord tijdens de Holocaust. De allerlaagste vorm van racisme tegen Joden is Joden zelf de schuld geven van antisemitisme." Lapid zei dat de Russische ambassadeur Viktorov "geen gemakkelijk gesprek" staat te wachten.

Ook directeur Dani Dayan van Yad Vashem, de Israëlische instelling voor de herdenking van Holocaustslachtoffers, gispt Lavrov om zijn uitspraken, schrijft The Jerusalem Post: "Lavrov keert de Holocaust om - van slachtoffers maakt hij criminelen op basis van een totaal ongefundeerde bewering dat Hitler een Joodse afkomst had. Even ernstig is het dat hij Oekraïners in het algemeen, en president Zelensky in het bijzonder, nazi's noemt. Dat is een complete verdraaiing van de geschiedenis en een ernstige belediging van de slachtoffers van het nazisme.

Israël meestal terughoudend met kritiek op Rusland

In vergelijking met veel westerse landen is Israël meestal terughoudender in het bekritiseren van het Russische optreden in Oekraïne. Het land levert ook geen wapens aan Oekraïne en heeft Rusland geen sancties opgelegd. Wel levert Israël helmen en scherfwerende vesten aan Oekraïne. Israël heeft goede banden met zowel Oekraïne als Rusland, onder meer omdat veel Israëlische Joden van Russische of Oekraïense komaf zijn.

Daarnaast speelt Rusland een belangrijke rol in Syrië, dat grenst aan Israël. Israëlische aanvallen op wapenopslagen of -transporten van door Iran gesteunde milities worden meestal afgestemd met Rusland. Die belangen weerhouden Israëlische ministers niet altijd van het veroordelen van Ruslands acties. Zo veroordeelde minister Lapid na het bloedbad in Boetsja oorlogsmisdaden door Rusland.

De Oekraïense president Zelensky werd in Israël overigens ook bekritiseerd om uitspraken over de Holocaust. In een videotoespraak in de Knesset trok Zelensky een vergelijking tussen de Endlösung van de nazi's en wat Rusland nu doet in Oekraïne.