Bidens belofte aan Europa van extra Amerikaans gas is niet realistisch

Rondom het Tellurian-terrein zijn al werkende lng-terminals te vinden. Deze draaien op maximale capaciteit en zonder nieuwe terminals is opschalen niet mogelijk. Driekwart van de export vaart over de Atlantische Oceaan met bestemming Europa, de rest gaat naar Azië.

De Aziatische markt kan volgens Charif Souki, topman van Tellurian, een belangrijke rol spelen om Bidens belofte toch in te lossen. "Uiteraard kunnen de Aziatische markten hun deel vrijwillig afstaan aan Europa, maar dat is zeer onwaarschijnlijk omdat zij het zelf ook nodig hebben en er langlopende contracten zijn afgesloten."

De meest voor de hand liggende optie is volgens Souki dat Europa het Aziatische deel opkoopt, maar daar zit wel een prijskaartje aan. "Als ik een ding weet, is het dat de markt de prijs bepaalt. Als iets schaars wordt schiet de prijs omhoog." De vraag is of Europa binnenkort bereid is die prijs te bepalen aan Azië.

Samenwerken aan langetermijnplanning

Amerika wil de lng-export snel laten groeien, maar door onderhandelingen en regelgeving gaan daar zeker nog jaren overheen. Souki ziet ondanks die worstelingen wel een markt waar vertrouwen heerst. De snelle overstap van het Westen naar lng, en de vraag die ook in de toekomst zal toenemen, geven de markt het signaal dat de miljardeninvesteringen het waard zijn. "Als Amerika en Europa samenwerken aan een goede langetermijnplanning dan is er in de toekomst veel meer mogelijk dan nu", zegt Souki.

Vol enthousiasme wijst Keith Teague van Tellurian om zich heen en vertelt precies waar de opslagsilo's komen, de boten aanmeren en hoe de terminal eruit komt te zien. "Jaarlijks moet hier meer dan 26 miljoen ton lng geëxporteerd worden."

Met de opkomst van het milieubelastende fracking schoten de lng-faciliteiten in Louisiana uit de grond en ook voor de komende jaren zijn er al veel bouwplannen aangekondigd. Om versneld aan die behoefte te voldoen, wordt er gesproken over een energie-Marshallplan. Teague: "Dan gaan de Amerikaanse en Europese overheden zich actief bemoeien met de bouw van terminals."

Amerika springt later dit jaar naar de eerste plaats in de lijst van grootste lng-exporteurs ter wereld, alleen Qatar en Australië exporteren op dit moment meer.