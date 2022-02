Japan belooft extra vloeibaar aardgas naar Europa te sturen

Japan belooft extra schepen met vloeibaar aardgas (lng) naar Europa te sturen. De VS en de Europese Unie hebben daarom gevraagd. Eerder op de dag was er overleg met de ambassadeurs van de VS en de EU in Tokio.

De extra ladingen komen naar verwachting in maart aan. Het land maakt wel een voorbehoud: eerst moet vaststaan dat het het gas zelf niet nodig heeft, zegt minister van Industrie Haquida. Daarnaast stuurt Japan lng-schepen die nog geen eindbestemming hadden naar Europa.

Over de hoeveelheid extra lng is niets gezegd, behalve dat het meer zal zijn dan wat de schepen die Japan al naar Europa heeft gestuurd aan boord hebben. Die worden deze maand verwacht.

Minder aanvoer

Europa kampt met een dreigend gastekort, onder meer door de verminderde aanvoer uit Rusland. Als het conflict rond Oekraïne uit de hand loopt, raakt de aanvoer uit Rusland mogelijk verder verstoord.

De afgelopen maanden steeg de prijs die afnemers in Europa willen betalen. Daardoor verdubbelde in januari de Europese import van lng ten opzicht van die in januari vorig jaar. Schepen die onderweg waren naar Azië keerden om, omdat in Europa een betere prijs werd betaald. Daarnaast vertrokken er meer schepen uit de Verenigde Staten naar Europa dan normaal.