Schepen met vloeibaar gas verleggen koers: import verdubbeld

Vloeibaar gas is daardoor voor Europa een alternatief voor gas uit eigen bodem of via de pijpleidingen geworden. Jarenlang was die uitvlucht niet echt nodig. "De Gate terminal was een soort waakvlammetje", zegt Guth. "Maar als er te weinig gas komt via de pijpleidingen, zoals nu, is het fijn dat we een alternatief hebben."

Als de Rotterdamse capaciteit volledig wordt gebruikt is dat voldoende voor ongeveer een kwart van het Nederlandse gasverbruik. Meer is ook niet mogelijk, omdat er niet genoeg fabrieken in Europa zijn om de lng om te zetten. "We zijn dus voor 35 tot 40 procent afhankelijk van Russisch gas", zegt Lucia van Geuns van The Hague Center for Strategic Studies.

En daar liggen nu zorgen, omdat Rusland vooral veel minder contracten voor de korte termijn afsluit. "Het lijkt wel alsof ze een beetje voorsorteren op een mogelijk conflict in Oekraïne", zegt Van Geuns. "Al weten we natuurlijk niet zeker of Rusland het gas als geopolitiek wapen zal gebruiken."

Noodscenario's

Mocht dat gebeuren, dan zal het extra vloeibare gas niet genoeg zijn om Europa draaiende te houden. Volgens van Geuns wordt er achter de schermen wel al over zo'n scenario nagedacht. "Natuurlijk kijkt de politiek naar wat de crisismaatregelen zijn als mogelijk het gas niet meer wordt geleverd in Europa", zegt Van Geuns.

Als het zover komt, kan het bijvoorbeeld zijn dat de overheid grootverbruikers in de industrie vraagt af te schakelen. "Tegelijkertijd gaan ze misschien vragen of de bevolking de thermosstaat wat lager zet", zegt Van Geuns. "Of toch wat meer eigen gas produceren in landen die dat kunnen."