Voor Europa broodnodige gaspijpleiding stopt abrupt in Spanje

Met de huidige energiecrisis in Europa vraagt iedereen zich af waarom de MidCat-pijpleiding eigenlijk nooit werd voltooid. Europa wil veel meer duurzame energie opwekken en ziet ook een deel van de oplossing in het importeren van liquefied natural gas. Het vervoer van dat gas gaat met tankschepen, die het lng bij extreem lage temperaturen in Europese havens aflevert. Eenmaal in die havens wordt het gas met stikstof bewerkt en kan het via pijpleidingen verder.

Nog jarenlang wachten

Spanje heeft zes fabrieken voor de bewerking, goed voor 20 miljard kubieke meter gas voor de rest van Europa. Als de leidingen er tenminste lagen. Al speelt er ook een oud gegeven mee, denkt ingenieur Joan Pons. "Frankrijk is nooit geïnteresseerd geweest in de economische ontwikkeling van Spanje. Ze zien het land als een concurrent. Dat is in het huidige Europa niet anders dan in het verleden."

Afgelopen week liet Frankrijk weten alsnog bereid te zijn opnieuw naar de MidCat-pijpleiding te kijken. Dat is voor Europa gedeeltelijk goed nieuws. Want zelfs als de Fransen nu gaan graven, dan is de buis op zijn vroegst over vijf jaar klaar.