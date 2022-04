Wekdienst 30/4: Weer grote drukte op Schiphol • Vaandeldrager voor het eerst te zien

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Op Schiphol wordt weer grote drukte verwacht. De luchthaven heeft vliegmaatschappijen daarom gevraagd vluchten te schrappen. De drukte wordt veroorzaakt door de meivakantie in combinatie met personeelstekort.

Het is de laatste dag om belastingaangifte te doen. De aangifte inkomstenbelasting moet voor 1 mei binnen zijn. De BelastingTelefoon en de online vraagbaak van de Belastingdienst zijn speciaal open om de laatste indieners te helpen.

Het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt is vanaf nu voor iedereen te zien in het Fries Museum in Leeuwarden. Het werk gaat een jaar lang op tournee langs twaalf musea in alle Nederlandse provincies voordat het permanent in het Rijksmuseum komt te hangen. Het doek werd vorig jaar gekocht voor 175 miljoen euro van de bankiersfamilie Rothschild.

Wat heb je gemist?

Opnieuw is er een kritisch rapport verschenen over een afdeling binnen de Landelijke Eenheid van de politie die verantwoordelijk is voor undercover operaties. De aanleiding voor het rapport was de derde zelfdoding in twee jaar tijd van een agent bij de Dienst Speciale Opsporing (DSO). NRC schrijft erover.

Leidinggevenden zouden niet alle nodige informatie met de nabestaanden van de agent hebben gedeeld en ook zou de ondersteuning bij het undercoverwerk niet in orde zijn, staat in het rapport. Eerder werd ook al een zelfdoding binnen de afdeling onderzocht. Toen kwam na een onderzoek naar buiten dat undercoveragenten te veel aan hun lot worden overgelaten.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.