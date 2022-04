'Weer vernietigend rapport over politie, over derde zelfdoding in 2 jaar tijd'

Opnieuw is er een kritisch rapport verschenen over een afdeling binnen de Landelijke Eenheid van de politie die verantwoordelijk is voor undercover operaties. De aanleiding voor dit rapport was de derde zelfdoding in twee jaar tijd van een agent bij de Dienst Speciale Opsporing (DSO). Dat meldt NRC in een uitgebreid artikel over het dossier.

De krant heeft de afscheidsbrief van de 53-jarige agent M., die zichzelf vorig jaar augustus van het leven beroofde, in handen. De brief richt zich onder anderen tot 'Marjolein' - dat is Marjolein Smit, zijn toenmalige baas bij de DSO. "Weet dat mijn tijd bij de DSO verschrikkelijk was", schreef hij. "De verziekte cultuur, hoe jullie achter mijn rug over mij spraken, de vriendjespolitiek en het over lijken gaan."