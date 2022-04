Schaarste en criminaliteit bij handel in zonnebloemolie

"Er zijn cowboys bezig", zegt ook Sandeep Singh van Amar Import en Export in Den Haag. "We krijgen veel telefoontjes met de vraag of we zonnebloemolie willen kopen. Wij gaan er niet op in, want je moet voorzichtig zijn met wat je inkoopt. De kwaliteit van deze olie is onduidelijk"

Volgens Odilov wordt de markt "volgegooid" met olies zonder certificering, waarvan de kwaliteit niet voldoet aan Europese maatstaven. "We weten soms niet waarmee de olie vermengd is", zegt hij vanaf zijn bedrijventerrein in Berkel en Rodenrijs.

De ondernemer heeft dit gemeld bij de voedsel- en warenautoriteit NVWA, die desgevraagd zegt verder geen signalen hebben gekregen. Ook de branchevereniging voor oliën en vetten, MVO, zegt zich niet in de beweringen te herkennen. Volgens hen gaat het eerder om een incident dan dat het een reëel probleem is.

'Hoge bedragen'

Ook deed Odilov aangifte bij de politie, omdat zijn bedrijfswebsite is nagemaakt door criminelen. "De url, de stijl: alles was hetzelfde behalve het telefoonnummer", zegt Odilov. Hij heeft melding gedaan bij de politie, maar het kwaad was al geschied. "Drie bedrijven hebben bij deze website besteld en zijn opgelicht voor echt hoge bedragen."

Volgens de politie valt niet uit te sluiten dat criminelen inspelen op de tekorten in de oliën. "Als er ergens schaarste is, wordt erop ingespeeld. Dat gebeurt bijvoorbeeld via niet-bestaande websites. Tegen consumenten zeggen wij: blijf alert en check het bedrijf op registratie bij de Kamer van Koophandel en reviews."