Indonesië verbiedt export palmolie om tekort en prijsstijging tegen te gaan

Indonesië gaat de export van palmolie en afgeleide producten verbieden om binnenlandse tekorten te voorkomen en de stijgende prijzen te dempen. Het exportverbod gaat volgende week donderdag in en geldt voor onbepaalde tijd, heeft president Joko Widodo bekendgemaakt.

Indonesië is de grootste producent en exporteur van palmolie, de meest gebruikte plantaardige olie. Samen met Maleisië is het land goed voor 85 procent van de wereldwijde palmolieproductie. De vraag, en daarmee de prijzen, is de afgelopen tijd gestegen omdat de oorlog in Oekraïne wereldwijd heeft geleid tot een tekort aan zonnebloemolie, een andere plantaardige olie.

Als gevolg van het aangekondigde exportverbod in Indonesië steeg de prijs van sojaolie vandaag met 4,5 procent naar recordhoogte. Die prijs was toch al hoog door een periode van droogte in Argentinië, de grootste sojaboonexporteur ter wereld. Ook dat land heeft in de vorm van een uitvoerbelasting maatregelen genomen om de binnenlandse markt te beschermen.

Corruptieonderzoek

Deze week maakte het Openbaar Ministerie in Indonesië bekend dat een corruptieonderzoek wordt geopend waarbij ook een hooggeplaatste medewerker van het ministerie van Handel en drie bestuurders uit de palmolie-industrie betrokken zijn.

Eerder dit jaar verplichtte de regering alle exporteurs van palmolie om voor voldoende binnenlandse voorraden te zorgen en om de sterk stijgende internationale olieprijzen niet te volgen. De medewerker van het ministerie wordt verdacht van het verstrekken van exportvergunningen voor ruwe palmolie en afgeleide producten zoals kookolie, waardoor de tekorten en prijsstijgingen in het binnenland verder zijn opgelopen.

Gisteren protesteerden honderden mensen in de hoofdstad Jakarta tegen de stijgende voedselprijzen in het land. Ze eisten verlaging van de prijs van brandstof en basisproducten zoals olie.