Natuurmonumenten doet aangifte na brand op Sallandse Heuvelrug

Natuurmonumenten doet aangifte van mogelijke brandstichting in natuurgebied Sallandse Heuvelrug. Zondag werd er een heidegebied ter grootte van ongeveer veertig voetbalvelden verwoest. Onderzoek van de brandweer heeft uitgewezen dat de brand mogelijk is aangestoken, meldt RTV Oost.

De brand brak uit in natuurgebied de Holterberg op de Sallandse Heuvelrug. Gespecialiseerde onderzoekers van de brandweer vonden de plek waar de brand is ontstaan en van een natuurlijke oorzaak is zo goed als zeker geen sprake.

Onderzoeker Folkert van der Ploeg zei eerder al tegen RTV Oost dat het waarschijnlijk is dat de brand was aangestoken. "Maar het is lastig om dat met zekerheid te zeggen", zei hij toen. "Normaal kan een brand ook ontstaan bij een treinrails, als een trein afremt. Of als er wordt gebarbecued in het bos. Dat is allemaal niet aan de orde geweest. We hebben bijna alle oorzaken uitgesloten."

De onderzoeker sprak toen de hoop uit dat Natuurmonumenten aangifte zou doen. Nu dit het geval is, kan de politie uitgebreider onderzoek doen.

Bij de brand raakte niemand gewond. Volgens Natuurmonumenten lijkt ook de schade beperkt. Zo valt de schade aan nesten op de grond mee, omdat het nog vroeg in het broedseizoen is. "Ook de meeste reptielen en andere kleine dieren hebben kunnen schuilen onder de grond. De heide zal zich naar verwachting snel herstellen", schreef de terreinbeheerder eerder.