Trio Vandaag Inside stopt ermee na rel rond Johan Derksen

Het Openbaar Ministerie liet gisteren weten een onderzoek te beginnen naar het verhaal van Derksen. Daarnaast zegden verschillende sponsoren en mediabedrijven de samenwerking met Vandaag Inside en Derksen op.

Derksen zei in Vandaag Inside gisteravond dat hij zijn werk niet meer fatsoenlijk kan doen, als na "één uitglijder" sponsoren de samenwerking opzeggen: "Voor een type zoals ik is kennelijk geen ruimte meer." Genee en Van der Gijp zeiden toen al solidair te zullen zijn met Derksen als hij er inderdaad mee zou ophouden, en dan ook met Vandaag Inside te stoppen.

'Zonde, jammer, absoluut'

Presentator Wilfred Genee zegt in zijn BNR-radioprogramma The Friday Move te betreuren dat er een einde komt aan zijn programma met Derksen en van der Gijp. "Ik vind het zonde, jammer, absoluut."

Hij zegt te zijn "sufgebeld" na de bekendmaking van Talpa. "Ik moet alles even laten indalen. Het is volgens mij twintig jaar tv voor mij geweest. Ik kan er op dit moment nog niet zo veel over zeggen. Ik snap heel goed dat mensen mijn kant van het verhaal willen horen, en dat zal ik binnenkort vast wel een keer doen, maar op dit moment voel ik dat nog even niet zo. Het is nog zo vers."

Genee wilde wel kwijt dat hij de beslissing om te stoppen heeft genomen omdat Derksen opstapt, niet omdat Talpa niet verder wilde met Vandaag Inside.

"Ik denk dat er nog steeds absoluut mogelijkheden waren om met dit programma door te gaan", aldus de presentator. "Die zijn er nu niet meer. Dat heeft ook met onszelf te maken. Op het moment dat Johan stopt, vind ik dat wij ook moeten stoppen. We zijn een team geweest, niet altijd even makkelijk, maar dan werkt het ook zo. Dat was ook de afspraak, van het begin af aan."