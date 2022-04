Overleg over toekomst Vandaag Inside, Talpa-baas gaat uit van vertrek Derksen

Talpa, de producent van het in opspraak geraakte Vandaag Inside, overlegt vandaag over het voortbestaan van het tv- programma. Televisiedirecteur bij Talpa Paul Römer gaat er in ieder geval van uit dat Johan Derksen daadwerkelijk stopt, zoals hij gisteren zelf aankondigde.

De analist kondigde al vaker aan te vertrekken, maar de directeur verwacht dat dat deze keer ook daadwerkelijk zo zal zijn: "Als Johans conclusie is dat zijn manier van praten en zijn manier van denken niet meer in deze tijd op tv past, dan heb je dat te respecteren", vertelde hij in het radioprogramma Spraakmakers.

Presentator Wilfred Genee zei eerder te stoppen als Johan Derksen niet meer aan het programma meedoet, maar onduidelijk is wat er nu gaat gebeuren. Daar wordt volgens Römer nu over gesproken.

Onderzoek

Derksen vertelde dinsdag in het programma over hoe hij zich zo'n vijftig jaar geleden naar eigen zeggen heeft misdragen. Hij impliceerde een kaars in de vagina van een vrouw te hebben gestopt die bewusteloos was. "Technisch gezien zal een officier van justitie dat als verkrachting kunnen uitleggen", zei hij. De anderen aan tafel reageerden daarop met gelach.

Presentator Wilfred Genee greep niet in: