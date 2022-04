Derksen zwakt misbruikverhaal af: 'geen sprake van penetratie'

In de talkshow Vandaag Inside is Johan Derksen vanavond teruggekomen van zijn uitspraken van een dag eerder, waarin hij impliceerde dat hij een bewusteloze vrouw gepenetreerd had met een kaars.

Derksen zei nu dat hij de vrouw niet met een kaars gepenetreerd heeft. Derksen: "Het was zo'n hele grote duizendurenkaars. Die hebben we gepakt en die juffrouw lag op de bank en die hebben we zo tussen haar benen gedaan. Dus toen we weggingen, stond die kaars loodrecht de lucht in."

Dit is het fragment waarin Derksen terugkomt van zijn uitspraken: